Dopo alcuni mesi dal loro primo incontro, la relazione tra la conduttrice e l’attore si sta evolvendo. La donna ha dichiarato di conoscere bene i propri desideri e di sentirsi più libera con il partner. La coppia sembra aver raggiunto una nuova fase del loro percorso sentimentale, senza ulteriori dettagli sulla natura del rapporto.

Dopo gli scatti con Giulio Berruti pubblicati sui social e dopo un'intervista a Verissimo (senza mai nominare direttamente il fidanzato), Michelle Hunziker ha deciso di parlare con maggiore libertà del rapporto con l'attore. Un amore nato un po' in sordina che tuttavia sta rapidamente evolvendo verso un legame molto solido e consapevole. La conduttrice di Battiti Live Spring, reduce dai matrimoni con Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi, ha raccontato al settimanale Chi di trovarsi in un momento in cui sa bene che cosa desidera. Ma soprattutto, non sembra intenzionata a nascondere la propria felicità: "Ho imparato che quando sei felice lo puoi comunicare".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Michelle Hunziker, l'amore con Giulio Berruti: "So cosa voglio. Con lui mi lascio andare"

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