Michelle Hunziker dark lady in pelliccia e tacchi | il look per l'ultima puntata di Battiti Live Spring

Oggi si è svolta l'ultima puntata di Battiti Live Spring, trasmessa su Canale 5. Per questa occasione, Michelle Hunziker ha scelto un look particolare, indossando una pelliccia e tacchi alti. La conduttrice ha presentato il programma con un abbigliamento che si discosta dal suo stile abituale, creando un’immagine più dark. La puntata ha visto la partecipazione di vari artisti e la presenza di pubblico in studio. La trasmissione ha concluso la stagione con questa versione speciale.

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