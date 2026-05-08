Festa della Mamma | al Maximall Pontecagnano un weekend di emozioni tra creatività profumi e benessere

Al Maximall di Pontecagnano si svolge un fine settimana dedicato alla Festa della Mamma, con iniziative che coinvolgono creatività, profumi e momenti di relax. L'evento si propone di offrire un'occasione per celebrare il legame tra madri e figli attraverso attività e momenti condivisi. La manifestazione si svolge nell’arco di un weekend, puntando a trasformare la ricorrenza in un’esperienza di incontri e ricordi.

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Un fine settimana pensato per celebrare uno dei legami più profondi e universali, quello tra madre e figli, trasformando una ricorrenza commerciale in un’esperienza condivisa, fatta di gesti semplici, ricordi e tempo di qualità. In occasione della Festa della Mamma, il Centro Commerciale propone.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate 8 Marzo, prevenzione e memoria: al Maximall di Pontecagnano screening gratuito e flash mobLe partecipanti potranno accreditarsi direttamente la mattina dell’evento presso il desk dedicato all’ingresso di Piazza Maximall, rendendo l’accesso... Leggi anche: Festa della mamma, 10 idee last minute per un weekend di coccole “mamma e figlia” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Festa della mamma 2026 a Palazzo Lombardia; Festa della mamma a Roma: tutti gli eventi da non perdere il 10 maggio; Festa della Mamma 2026: Le Equilibriste, la maternità in Italia; ?Come nasce la Festa della Mamma e perché si festeggia la seconda domenica di maggio: storia e origini della ricorrenza. Festa della Mamma 2026: al via la campagna Mediaset Per il tuo amore infinito, grazie mammaIn occasione della Festa della Mamma 2026, Mediaset lancia una nuova campagna televisiva dedicata a tutte le mamme. superguidatv.it Al via la campagna Mediaset Per il tuo amore infinito grazie mamma per la Festa della Mamma 2026In occasione della Festa della Mamma, Mediaset rivolge un pensiero affettuoso a tutte le mamme con una campagna televisiva dedicata, in onda su tutte ... msn.com Appuntamento domenica 10 maggio per celebrare la Festa della mamma con un concerto che vedrà sul palco Bianca D’Amore, Loreto Gismondi e Sabrina Cardone. - facebook.com facebook