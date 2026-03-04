8 Marzo prevenzione e memoria | al Maximall di Pontecagnano screening gratuito e flash mob

In occasione dell’8 marzo, il Maximall di Pontecagnano organizza uno screening gratuito dedicato alla prevenzione femminile e promuove un flash mob per sensibilizzare sulla salute delle donne. L’iniziativa si svolge presso il centro commerciale e mira a coinvolgere le visitatrici in una giornata dedicata al benessere e alla memoria delle battaglie femminili.

Le partecipanti potranno accreditarsi direttamente la mattina dell'evento presso il desk dedicato all'ingresso di Piazza Maximall, rendendo l'accesso semplice e immediato. Un segnale importante, perché la prevenzione non può e non deve essere un privilegio. Offrire un controllo specialistico senza barriere economiche o burocratiche significa favorire una cultura della salute inclusiva, che intercetta anche chi, per età o per altre ragioni, resta spesso fuori dai percorsi istituzionali. Un gesto concreto di attenzione verso il territorio, nella consapevolezza che la prevenzione rappresenta il primo passo nella tutela della propria salute.