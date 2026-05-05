Mia moglie mi ha minacciato con una mannaia | ex magistrato la denuncia dopo un mese di matrimonio a Roma

Un uomo con un passato da magistrato ha presentato denuncia contro la moglie dopo un mese di matrimonio, affermando di essere stato minacciato con una mannaia durante un episodio avvenuto a Roma. La vicenda si è verificata poco dopo le nozze, e l’uomo ha raccontato ai poliziotti di essere stato minacciato con l’arma bianca dalla donna. Le indagini sono in corso per approfondire quanto accaduto.

Un ex magistrato ha denunciato la moglie dopo un mese di matrimonio: ai poliziotti ha raccontato di essere stato minacciato dalla donna con una mannaia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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