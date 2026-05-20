Dopo undici anni di matrimonio, la moglie di uno scrittore ha inviato un messaggio su WhatsApp per comunicargli di non essere più innamorata. Lui ha commentato che quando una coppia smette di fare sesso, il divorzio diventa inevitabile. Ha anche proposto che i governi dovrebbero offrire sgravi fiscali a chi decide di separarsi, sottolineando le difficoltà economiche di alcune persone. La sensazione di solitudine di chi viene lasciato è forte, ma si può imparare a convivere con essa, trovando un nuovo modo di vivere il passato.

Questa intervista a Manuel Vilas è pubblicata sul numero 21 di Vanity Fair in edicola fino al 19 maggio 2026. «Non conosciamo qualcuno finché non ci lascia», scrive. «Con una moglie o un marito, indipendentemente dal genere e dal sesso, si costruisce un “noi”: si lotta insieme, si affrontano le avversità e si guarda al futuro a testa alta. Quando un matrimonio finisce rimani solo e non giochi più nella stessa squadra». Il rapporto di Manuel Vilas con la solitudine? «Mi fa molta paura, ma ho imparato a conviverci: credo che, alla fine, con la solitudine mi ci sposerò. Anche grazie alla terapia, sto cercando di trasformarla in qualcosa di umano». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Manuel Vilas: «Dopo 11 anni mia moglie mi ha scritto su Whatsapp di non essere più innamorata di me: se una coppia smette di fare sesso è destinata al divorzio. I governi dovrebbero prevedere degli sgravi fiscali per chi si separa: non tutti se lo possono permettere»

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