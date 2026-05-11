Ludovico sta facendo il giro del mondo in bici | Vivo con 4 euro al giorno chiedo alla gente di dormire nel loro giardino

Ludovico, un giovane di 19 anni, sta percorrendo il mondo in bicicletta, un viaggio che durerà fino al 2029. Attualmente si trova in una località e racconta di vivere con circa quattro euro al giorno, chiedendo ai residenti di poter dormire nei loro giardini. La sua avventura, condotta in solitaria, ha riscosso attenzione e si svolge senza tappe prefissate o supporto organizzato.

Ludovico ha 19 anni ed è partito per fare il giro del mondo in bici, tutto da solo. Finirà nel 2029. A Fanpage.it ha raccontato la sua avventura ambiziosa.🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Omar Nok fa il giro del mondo senza aereo: “Da ottobre ho preso solo bici, barche, pure un camion di polli”Omar Nok a ottobre è partito per un'avventura alternativa: vuole fare il giro del mondo, ma circumnavigandolo senza mai prendere l'aereo.

Kraken Mare è il manga europeo che sta facendo il giro del mondoUn manga dalle tinte sci fi vecchio stile sta per giungere nelle nostre librerie e ha già conquistato il mondo.