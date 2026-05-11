Ludovico sta facendo il giro del mondo in bici | Vivo con 4 euro al giorno chiedo alla gente di dormire nel loro giardino
Ludovico, un giovane di 19 anni, sta percorrendo il mondo in bicicletta, un viaggio che durerà fino al 2029. Attualmente si trova in una località e racconta di vivere con circa quattro euro al giorno, chiedendo ai residenti di poter dormire nei loro giardini. La sua avventura, condotta in solitaria, ha riscosso attenzione e si svolge senza tappe prefissate o supporto organizzato.
Ludovico ha 19 anni ed è partito per fare il giro del mondo in bici, tutto da solo. Finirà nel 2029. A Fanpage.it ha raccontato la sua avventura ambiziosa.🔗 Leggi su Fanpage.it
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