Mi aspettavo di vincere il pubblico ha fatto vincere quella gallina | Antonella Elia al veleno dopo il secondo posto al GF Vip

Da torinotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonella Elia ha commentato il suo secondo posto al Grande Fratello Vip, affermando di aver sperato di vincere. Ha inoltre criticato la decisione del pubblico, sostenendo che ha favorito un'altra concorrente, che ha definito con un termine dispregiativo. La showgirl ha espresso delusione per il risultato, sottolineando che, a suo avviso, il pubblico non avrebbe compreso appieno le sue qualità. La sua reazione si è concentrata sulla percezione di ingiustizia nel voto finale.

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Veramente mi aspettavo di vincere io, ma come al solito il pubblico non ha capito niente e ha fatto vincere quella gallina". Antonella Elia all'1.51 di oggi, mercoledì 20 maggio, è arrivata seconda al Grande Fratello Vip 2026 che ha visto vincitrice Alessandra Mussolini.Poco prima della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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