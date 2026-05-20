Mi aspettavo di vincere il pubblico ha fatto vincere quella gallina | Antonella Elia al veleno dopo il secondo posto al GF Vip

Antonella Elia ha commentato il suo secondo posto al Grande Fratello Vip, affermando di aver sperato di vincere. Ha inoltre criticato la decisione del pubblico, sostenendo che ha favorito un'altra concorrente, che ha definito con un termine dispregiativo. La showgirl ha espresso delusione per il risultato, sottolineando che, a suo avviso, il pubblico non avrebbe compreso appieno le sue qualità. La sua reazione si è concentrata sulla percezione di ingiustizia nel voto finale.

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