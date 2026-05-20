Mi aspettavo di vincere il pubblico ha fatto vincere quella gallina | Antonella Elia al veleno dopo il secondo posto al GF Vip
Antonella Elia ha commentato il suo secondo posto al Grande Fratello Vip, affermando di aver sperato di vincere. Ha inoltre criticato la decisione del pubblico, sostenendo che ha favorito un'altra concorrente, che ha definito con un termine dispregiativo. La showgirl ha espresso delusione per il risultato, sottolineando che, a suo avviso, il pubblico non avrebbe compreso appieno le sue qualità. La sua reazione si è concentrata sulla percezione di ingiustizia nel voto finale.
Veramente mi aspettavo di vincere io, ma come al solito il pubblico non ha capito niente e ha fatto vincere quella gallina". Antonella Elia all'1.51 di oggi, mercoledì 20 maggio, è arrivata seconda al Grande Fratello Vip 2026 che ha visto vincitrice Alessandra Mussolini.Poco prima della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
ENG SUB | PVVersatile Mage Season 7 Preview | Yuewen Animation
Sullo stesso argomento
Antonella Elia e il rapporto teso con Valeria Marini, al GF Vip svela: “Ha fatto una cosa grave”Rapporti pessimi tra Antonella Elia e Valeria Marini, cosa ha detto la gieffina dopo l’ingresso della showgirl al GF Vip Antonella Elia non ha certo...
Leggi anche: GF VIP, tra Valeria Marini ed Antonella Elia è scontro al veleno
La favorita per la finale del Grande Fratello Vip 2026 era Adriana Volpe, invece è stata Lucia Ilardo a completare il podio con Antonella Elia e Alessandra Mussolini. E ora in nomination per il titolo di quarto finalista ci sono Renato Biancardi e Raul Dumitras. facebook
GFVIP, Alessandra Mussolini e Antonella Elia: ecco le prime parole dopo la finaleEcco le prime parole di Antonella Elia e Alessandra Mussolini dopo la proclamazione di quest'ultima come vincitrice del programma ... tuttosulgossip.it
GF Vip, Antonella Elia contro Renato: Da Lucia solo per vincere. La lite e l’intervento di TodaroGF Vip, Antonella Elia contro Renato: Tornato da Lucia solamente per vincere. La lite e l’intervento di Raimondo Todaro ... dilei.it