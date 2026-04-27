Antonella Elia e il rapporto teso con Valeria Marini al GF Vip svela | Ha fatto una cosa grave

Durante la permanenza al Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha parlato del suo rapporto difficile con Valeria Marini, affermando che l’ha coinvolta in un episodio che giudica grave. La gieffina ha condiviso dettagli su un episodio specifico, senza entrare in ulteriori commenti o interpretazioni. La showgirl ha anche commentato alcuni aspetti del loro passato all’interno della casa e del loro rapporto attuale.

Rapporti pessimi tra Antonella Elia e Valeria Marini, cosa ha detto la gieffina dopo l’ingresso della showgirl al GF Vip. Antonella Elia non ha certo fatto i salti di gioia ieri durante l’ingresso di Valeria Marini al Grande Fratello Vip. I suoi compagni di avventura l’hanno accolta con gioia ma lei l’ha ignorata sin dall’inizio per via delle loro vecchie ruggini. Antonella Elia al GF Vip (Screen Mediaset Infinity) Da anni i loro rapporti sono pessimi, si erano già scontrate nella quarta edizione vip del reality e hanno avuto dei battibecchi anche fuori, a causa di alcune dichiarazioni della Elia la showgirl nei mesi scorsi l’ha pure querelata.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Grande Fratello Vip, Antonella Elia sbotta contro Alessandra Mussolini

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“Mi è antipatica, non approvo i suoi comportamenti, è un’ipocrita, una falsa, racconta di continuo cavolate. Lei ha il mito di sé stessa, vive di telecamere e non dà valore a nessuno. Per lei noi siamo polvere ai suoi piedi stellari.” - Così Antonella Elia si è sfogata - facebook.com facebook

Ed è subito Doc Elia… x.com