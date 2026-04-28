GF VIP tra Valeria Marini ed Antonella Elia è scontro al veleno

Al Grande Fratello Vip si è verificato un acceso scontro tra Valeria Marini e Antonella Elia, con parole dure e tensione palpabile tra le due showgirl. La discussione si è protratta per diversi minuti, attirando l’attenzione di altri concorrenti e del pubblico. Le due donne hanno avuto uno scambio di battute intenso, senza che ci fossero risparmiate dichiarazioni particolarmente dure.

È scontro senza limiti al GF Vip. Valeria Marini contro Antonella Elia. La tensione tra le showgirl cresce e volano parole al veleno. Tra le due donne è ormai guerra aperta, senza filtri né freni. L’affondo di Marini è forte: “Cosa hai fatto nella vita oltre a sputare veleno?” Tutto parte durante un confronto acceso a tavola. Valeria Marini perde la pazienza e attacca Antonella Elia senza giri di parole: “Cosa hai fatto nella vita oltre a sputare cattiveria e veleno addosso agli altri. Non hai fatto un film, non hai fatto niente. Di spettacolo, cosa hai fatto? Niente, solo cattiverie! Basta, fai ridere, sei pietosa. Hai mai fatto Sanremo? Guardati tu che sembri una mela avvizzita”.🔗 Leggi su 361magazine.com

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GFvip: Colpo di scena Antonella Elia perde il controllo

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Una cosa è certa: con Valeria Marini è sempre tutto STELLARE #GFVIP x.com