GF Vip 8 l’ex moglie di Renato Biancardi sbotta | Non mettete in mezzo me e mia figlia

Da movieplayer.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le dichiarazioni di Riccardo su Lucia Ilardo, sui social si è acceso un dibattito. L’ex moglie di Renato Biancardi, tramite un messaggio su Instagram, ha chiesto agli utenti di non coinvolgere lei e sua figlia nelle discussioni legate alla vicenda. La sua presa di posizione è arrivata in un momento di tensione tra le parti, con commenti e reazioni che hanno alimentato ulteriormente la discussione.

Dopo le parole di Riccardo su Lucia Ilardo, scoppia la polemica social. L'ex moglie Enrica Grassi interviene su Instagram e invita gli utenti a non coinvolgere lei e la figlia. Renato Biancardi è uno dei protagonisti dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip 8, in onda su Canale 5. Il creator napoletano è finito recentemente al centro di una polemica per una frase pronunciata su Lucia Ilardo, che ha fatto rapidamente il giro del web e criticata anche da Selvaggia Lucarelli nella diretta di martedì. La frase incriminata e le critiche sui social e in diretta Nei giorni scorsi, Renato si è reso protagonista di un momento molto discusso. Parlando con Barbara Blu Prezia ha confermato il rapporto intimo avuto con Lucia sotto le coperte della Casa, come già ipotizzato da . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - GF Vip 8, l’ex moglie di Renato Biancardi sbotta: "Non mettete in mezzo me e mia figlia"

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