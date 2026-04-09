Dopo le dichiarazioni di Riccardo su Lucia Ilardo, sui social si è acceso un dibattito. L’ex moglie di Renato Biancardi, tramite un messaggio su Instagram, ha chiesto agli utenti di non coinvolgere lei e sua figlia nelle discussioni legate alla vicenda. La sua presa di posizione è arrivata in un momento di tensione tra le parti, con commenti e reazioni che hanno alimentato ulteriormente la discussione.

Dopo le parole di Riccardo su Lucia Ilardo, scoppia la polemica social. L'ex moglie Enrica Grassi interviene su Instagram e invita gli utenti a non coinvolgere lei e la figlia. Renato Biancardi è uno dei protagonisti dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip 8, in onda su Canale 5. Il creator napoletano è finito recentemente al centro di una polemica per una frase pronunciata su Lucia Ilardo, che ha fatto rapidamente il giro del web e criticata anche da Selvaggia Lucarelli nella diretta di martedì. La frase incriminata e le critiche sui social e in diretta Nei giorni scorsi, Renato si è reso protagonista di un momento molto discusso. Parlando con Barbara Blu Prezia ha confermato il rapporto intimo avuto con Lucia sotto le coperte della Casa, come già ipotizzato da . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip 8, l’ex moglie di Renato Biancardi sbotta: "Non mettete in mezzo me e mia figlia"

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Renato Biancardi del Gf Vip, parla l’ex moglie: È adulto e si assume le sue responsabilità | Il post socialL'ex moglie di Renato Biancardi - attuale gieffino - ha rotto il silenzio e ha parlato sui social di quanto sta avvenendo nella Casa. ilsussidiario.net

Ma secondo voi posso mai rispondervi Se cercate consensi da me avete sbagliato persona”. Enrica Grassi rompe il silenzio dopo il polverone che ha travolto Renato Biancardi nella Casa del Gf Vip. Stanca dei messaggi e delle continue richieste di comment - facebook.com facebook

GF Vip: Dario Cassini di nuovo nella bufera per frasi rivolte ad Antonella Elia e Renato Biancardi, il pubblico chiede la squalifica. x.com