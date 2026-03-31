il massaggio viso preferito di sharon stone prevedemolti schiaffi

Durante un’intervista, si è parlato del massaggio viso preferito di una celebrità di Hollywood, noto per l’uso di schiaffi come parte della tecnica. La star si affida a un metodo giapponese chiamato Kyoto Kobido, che mira a sollevare l’ovale del volto e a mantenere la pelle elastica. La procedura si distingue per l’utilizzo di tocchi energici e movimenti specifici.

Massaggio viso liftante come Sharon Stone: la gestualità (giusta) fa la differenza Quella del Kyoto Kobido è un'antica tecnica giapponese di massaggio facciale che lavora in maniera ritmata, affidandosi a movimenti rapidi, precisi e intensi, quasi percussivi (da cui la nomea di “massaggio a schiaffi”. In realtà sono movimenti calibrati con estrema precisione, al preciso scopo di stimolare la microcircolazione, tonificare i tessuti e riattivare la luminosità naturale dell’incarnato. Insomma, Sharon Stone ha scelto bene. Come sottolinea la facialist e biologa Joanna Hakimova, founder di Natural BioLifting a Milano, «il lifting viso... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il massaggio viso preferito di Sharon Stone prevede...molti schiaffi

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