Metro Linea 1 chiusa tra Piscinola-Colli Aminei dal 15 giugno | bisogna rifare i binari

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 15 giugno, la tratta tra Piscinola e Colli Aminei della metro Linea 1 di Napoli sarà chiusa per una durata di tre mesi. Durante questo periodo, saranno effettuati lavori di sostituzione dei binari che comporteranno l’interruzione del servizio tra le due stazioni. La chiusura riguarda esclusivamente questa porzione della linea, mentre il resto del percorso continuerà a essere operativo normalmente. I lavori sono programmati per garantire il rifacimento dei binari e il ripristino della tratta.

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La metro Linea 1 di Napoli chiuderà tra Piscinola e Colli Aminei per 3 mesi dal 15 giugno per i lavori di sostituzione binari. Ci sarà la navetta bus sostitutiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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