Napoli Metro Linea 1 | dal 13 al 16 aprile ultime corse anticipate orari da Piscinola e Centro Direzionale

Da venerdì 13 a lunedì 16 aprile, la Metro Linea 1 a Napoli effettuerà le ultime corse in orari anticipati, con servizio che terminerà alle 20:46 da Piscinola e alle 21:16 dal Centro Direzionale. La chiusura anticipata riguarda tutti i giorni di questa finestra temporale, coinvolgendo le corse di questa linea di trasporto pubblico. La modifica agli orari si applica esclusivamente a questa settimana e non ha effetti sulle corse abituali.