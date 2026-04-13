Napoli Metro Linea 1 | dal 13 al 16 aprile ultime corse anticipate orari da Piscinola e Centro Direzionale
Da venerdì 13 a lunedì 16 aprile, la Metro Linea 1 a Napoli effettuerà le ultime corse in orari anticipati, con servizio che terminerà alle 20:46 da Piscinola e alle 21:16 dal Centro Direzionale. La chiusura anticipata riguarda tutti i giorni di questa finestra temporale, coinvolgendo le corse di questa linea di trasporto pubblico. La modifica agli orari si applica esclusivamente a questa settimana e non ha effetti sulle corse abituali.
Dal 13 al 16 aprile Metro Linea 1 a Napoli chiude prima: ultime corse alle 20:46 da Piscinola e 21:16 da Centro Direzionale.🔗 Leggi su Fanpage.it
Metro Linea 1, dal 7 al 9 aprile ultime corse anticipate: gli orariPer attività di verifica e manutenzione sulla linea, da martedì 7 a giovedì 9 aprile 2026 la Linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà in...
Metro Linea 1 di Napoli, chiusura anticipata dal 9 al 12 marzo: gli orari delle ultime corsePer lavori di verifica, manutenzione e prove materiale, da lunedì a giovedì la Linea 1 della metropolitana chiude prima.