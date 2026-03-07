Metro Linea 1 cade l' ultimo diaframma della tratta Piscinola-Capodichino

Lunedì 9 marzo alle 9:30 si svolgerà l’abbattimento dell’ultimo diaframma sulla tratta Piscinola-Capodichino della Metro Linea 1. L’intervento sarà effettuato alla presenza del governatore della Campania, del vicepresidente con delega ai trasporti e del sindaco di Napoli. L’operazione segnerà la connessione tra la galleria e la tratta interessata.

🔗 Leggi su Napolitoday.it Nuova Porrettana: il video dell'ultimo diaframma che cadeCompletato, alla presenza del ministro Matteo Salvini, lo scavo della galleria Casalecchio sul cantiere dello stralcio nord del nodo ferro-stradale... Metro Linea 10 Napoli, tutte le fermate e i tempi di costruzione. Fra 5 anni la tratta aeroporto-Linea 1Prima tratta della nuova linea metropolitana senza conducente che collegherà area metropolitana e capoluogo sarà: Afragola-Di Vittorio. Tutti gli aggiornamenti su Metro Linea. Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo; Villaggio avveniristico per milionari: ecco i prezzi delle case a metro quadro; Apertura del Museo astronomico di Brera per Museocity Milano. Metro Linea 1 Napoli, chiusura anticipata dal 9 al 12 marzo 2026Chi utilizza la Metro Linea 1 di Napoli dovrà prestare attenzione agli orari nelle serate comprese tra lunedì 9 marzo e giovedì 12 marzo 2026. In quei giorni il servizio terminerà prima del consueto a ... napolike.it Metro Linea 1, dal 2 al 5 marzo chiusura anticipata delle corseANM comunica che da lunedì 2 a giovedì 5 marzo 2026 la Metro Linea 1 anticiperà l'orario di chiusura. Il provvedimento si rende necessario per consentire ... 2anews.it Nel weekend, Metro Linea 1 e funicolari Chiaia e Centrale prolungano il servizio fino a tardi: gli orari - facebook.com facebook Torino, Hitachi Rail fornirà treni e segnalamento per la Metro Linea 2 x.com