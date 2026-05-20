Meteo scoppia l’estate sull’Italia | temperature oltre i 30°C

L’Italia si avvicina a una nuova ondata di caldo, con le temperature che superano i 30°C. Le previsioni indicano un rapido avvicinarsi dell’estate meteorologica, che si sta facendo sentire sull’Europa centro-occidentale. Le autorità meteo segnalano un aumento significativo dei valori termici nelle prossime ore, con condizioni di caldo intenso che interesseranno diverse regioni del paese. Nessuna variazione nelle previsioni a lungo termine, che continuano a confermare l’arrivo di giornate calde e soleggiate.

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