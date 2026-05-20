Meteo scoppia l’estate sull’Italia | temperature oltre i 30°C
L’Italia si avvicina a una nuova ondata di caldo, con le temperature che superano i 30°C. Le previsioni indicano un rapido avvicinarsi dell’estate meteorologica, che si sta facendo sentire sull’Europa centro-occidentale. Le autorità meteo segnalano un aumento significativo dei valori termici nelle prossime ore, con condizioni di caldo intenso che interesseranno diverse regioni del paese. Nessuna variazione nelle previsioni a lungo termine, che continuano a confermare l’arrivo di giornate calde e soleggiate.
L’estate meteorologica prova ad accelerare sull’Europa centro-occidentale e anche l’Italia si prepara a fare i conti con un sensibile aumento delle temperature. Secondo le previsioni diffuse da 3BMeteo, nei prossimi giorni un robusto anticiclone subtropicale interesserà gran parte del continente, portando stabilità atmosferica e valori ben oltre le medie stagionali. Come spiegato dal meteorologo Manuel Mazzoleni di 3BMeteo.com, l’alta pressione si estenderà dalla Penisola Iberica fino alla Scandinavia, coinvolgendo anche il nostro Paese con giornate prevalentemente soleggiate e temperature in progressivo aumento. Ondata di caldo sull’Europa: punte fino a 37°C in Spagna. 🔗 Leggi su Zon.it
Liberia flood nightmare: survival in the Rainy Season
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