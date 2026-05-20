Meteo Liguria arriva finalmente il caldo | ecco quando aspettarsi temperature estive
Dopo settimane di maltempo e temperature insolitamente basse, la Liguria si prepara a vivere un ritorno del caldo. L’anticiclone di origine sub-tropicale, che si sta consolidando sull’Europa centro-occidentale, favorisce l’arrivo di giornate soleggiate e temperature in aumento nella regione. Le previsioni indicano che nelle prossime ore e nei giorni seguenti si registreranno valori più elevati rispetto al periodo passato, portando condizioni tipiche dell’estate.
Dopo un periodo di instabilità e temperature basse, sulla Liguria arriva finalmente il caldo.Complice l'anticiclone di matrice sub-tropicale sull'Europa centro-occidentale che si sta rafforzando di giorno in giorno, sulla nostra regione arriverà il sole e un poderoso aumento delle temperature. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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