Meteo arriva il primo assaggio d’estate | temperature fino a 32 gradi nel weekend

Da dayitalianews.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle previsioni per il fine settimana si prevede un aumento delle temperature in molte regioni italiane, con valori che potrebbero raggiungere i 32 gradi. L’anticiclone africano sta portando condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la penisola. Le temperature massime sono in crescita rispetto ai giorni precedenti e si prevede un clima caldo e soleggiato che anticipa l’inizio ufficiale della stagione estiva. Le condizioni meteorologiche rimarranno stabili almeno fino a inizio settimana prossima.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS L’anticiclone africano porta caldo e sole su tutta l’Italia. L’Italia si prepara a vivere un anticipo d’estate con temperature in forte aumento già nei prossimi giorni. A determinare il cambio di scenario sarà l’arrivo dell’ anticiclone africano, che porterà condizioni stabili e valori ben superiori alle medie stagionali. Secondo le previsioni, tra la fine della settimana e il weekend i termometri potranno raggiungere i 30-32 gradi in diverse zone del Paese, con un clima tipicamente estivo nonostante l’estate astronomica sia ancora lontana. Temperature sopra la media da Nord a Sud. L’ondata di caldo interesserà praticamente tutta la penisola. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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