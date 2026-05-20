Meteo arriva il primo assaggio d’estate | temperature fino a 32 gradi nel weekend
Nelle previsioni per il fine settimana si prevede un aumento delle temperature in molte regioni italiane, con valori che potrebbero raggiungere i 32 gradi. L’anticiclone africano sta portando condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la penisola. Le temperature massime sono in crescita rispetto ai giorni precedenti e si prevede un clima caldo e soleggiato che anticipa l’inizio ufficiale della stagione estiva. Le condizioni meteorologiche rimarranno stabili almeno fino a inizio settimana prossima.
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’anticiclone africano porta caldo e sole su tutta l’Italia. L’Italia si prepara a vivere un anticipo d’estate con temperature in forte aumento già nei prossimi giorni. A determinare il cambio di scenario sarà l’arrivo dell’ anticiclone africano, che porterà condizioni stabili e valori ben superiori alle medie stagionali. Secondo le previsioni, tra la fine della settimana e il weekend i termometri potranno raggiungere i 30-32 gradi in diverse zone del Paese, con un clima tipicamente estivo nonostante l’estate astronomica sia ancora lontana. Temperature sopra la media da Nord a Sud. L’ondata di caldo interesserà praticamente tutta la penisola. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
MAMMA TY E MARTINA MISSY A CARNEVALE!
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Arriva un assaggio dell'estate, dopo il freddo ecco l'anticiclone: temperature fino a 30 gradi
Arriva l’estate in tutta Italia: temperature in risalita fino a 32 gradi. Le previsioni da Nord a SudRoma, 19 maggio 2026 – Arriva un assaggio d’estate, dopo il crollo delle temperature degli ultimi giorni.
METEO: Arriva il primo CALDO ESTIVO! Ecco quando L'alta pressione mette fine all'instabilità! Dopo gli ultimi scrosci di pioggia tra martedì e mercoledì, da giovedì 21 maggio esplode l'estate con i primi 30°C nel weekend. Maurizio ci spiega tutto. Scriv - Facebook facebook
Dopo il freddo fuori stagione, arriva il primo respiro d’estate. Nei prossimi giorni l’Italia passerà gradualmente da un clima quasi tardo-autunnale a una fase più mite, con il primo tentativo di risalita dell’anticiclone subtropicale verso il Mediterraneo. Attenzione x.com
Meteo: ultimi acquazzoni, poi arriva il primo caldo di stampo estivo, parla BresciaAbbiamo analizzato un importante cambio nella circolazione atmosferica con Federico Brescia, per capire quanto sarà robusta questa rimonta anticiclonica. Federico, finalmente una svolta stabile dopo t ... ilmeteo.it
3 settimane in Giappone con la mia famiglia a maggio/giugno. Cerco consigli sul meteo, suggerimenti per il denaro, posti nascosti + raccomandazioni generali reddit
Meteo Temperature: primo aumento termico, poi da Giovedì 21 sarà profumo d'EstateDopo un primo aumento termico atteso già dalla giornata di Domenica 17 Maggio ed un inizio di settimana in una sorta d'attesa, ecco che da Giovedì 21 ci attendiamo una vera e propria svolta nel ... ilmeteo.it