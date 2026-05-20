Meteo arriva il primo assaggio d’estate | temperature fino a 32 gradi nel weekend

Nelle previsioni per il fine settimana si prevede un aumento delle temperature in molte regioni italiane, con valori che potrebbero raggiungere i 32 gradi. L’anticiclone africano sta portando condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la penisola. Le temperature massime sono in crescita rispetto ai giorni precedenti e si prevede un clima caldo e soleggiato che anticipa l’inizio ufficiale della stagione estiva. Le condizioni meteorologiche rimarranno stabili almeno fino a inizio settimana prossima.

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