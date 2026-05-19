Con l’arrivo della stagione calda, le temperature stanno risalendo in tutto il Paese, raggiungendo in alcune zone i 32 gradi. Le previsioni indicano un aumento delle temperature da Nord a Sud, con giornate di sole e clima torrido. Dopo una fase di calo, il termometro torna a salire, portando condizioni tipiche dell’estate. Le città di molte regioni si preparano a affrontare il caldo, mentre le previsioni meteo segnalano un progressivo incremento delle temperature nelle prossime ore.

Roma, 19 maggio 2026 – Arriva un assaggio d’estate, dopo il crollo delle temperature degli ultimi giorni. Il sentore d’autunno fa largo al drastico ribaltone meteo. Ancora 24 ore caratterizzate da qualche acquazzone e temporale residuo, poi la svolta: spazio al dominio dell' Anticiclone Africano, che porterà con sé il primo e inequivocabile respiro dell'estate 2026. A confermare l'arrivo della bella stagione è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Ma la delicata fase di transizione richiederà ancora un pizzico di attenzione. Cosa succederà tra oggi e domani . L'afflusso di aria più calda e stabile, infatti, non riuscirà a inibire immediatamente lo sviluppo di locali focolai temporaleschi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Arriva l’estate in tutta Italia: temperature in risalita fino a 32 gradi. Le previsioni da Nord a Sud

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