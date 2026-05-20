Nelle prossime ore, il meteo a Bergamo sarà caratterizzato da giornate soleggiate e un cielo prevalentemente sereno. Le temperature raggiungeranno fino a 30°C in pianura, mentre a 2000 metri di quota si prevedono valori intorno ai 19°C. Si tratta di un fine settimana con caratteristiche tipiche dell’estate, con condizioni climatiche che dureranno almeno fino a domenica. Le previsioni indicano un clima molto stabile, senza precipitazioni significative.

CLIMA. Giornate soleggiate e cielo prevalentemente sereno. Un vero e proprio anticipo d’estate: previsti fino a 19°C anche a 2000 metri. Dopo mal tempo e temperature sotto la media, per il fine settimana del 23 e 24 maggio è in arrivo un anticipo d’estate, anche in provincia di Bergamo. Tra sabato e domenica, le temperature toccheranno i 30°C in pianura, quando la media del periodo si attesta intorno ai 22°C. Da giovedì 21 maggio la Lombardia vedrà il bel tempo protagonista, con giornate soleggiate e cielo prevalentemente sereno: condizioni che favoriranno l’innalzamento delle temperature, già da venerdì 22. L’aumento delle temperature proseguirà anche verso l’inizio della settimana prossima e si prevede un cambio di regime solo a partire da metà settimana, fa sapere Arpa Lombardia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Meteo, a Bergamo un fine settimana con temperature estive: fino a 30°C in pianura

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Giornate soleggiate e cielo prevalentemente sereno. Un vero e proprio anticipo d’estate: previsti fino a 19°C anche a 2000 metri. x.com

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