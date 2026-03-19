Meteo Napoli temperature in calo | le previsioni fino al fine settimana

Oggi a Napoli i venti provenienti da Nord e Nord-Est sono moderati, mentre le temperature sono in diminuzione rispetto ai giorni precedenti. La qualità dell’aria è valutata come accettabile. Le previsioni indicano che questa situazione persisterà fino alla fine della settimana, con condizioni meteorologiche che influenzeranno le attività quotidiane nella città.

Meteo Napoli: venti moderati da Nord e Nord-Est per la giornata di oggi, qualità dell'aria accettabile. Venerdì nubi sparse nel pomeriggio e qualità dell'aria in peggioramento Meteo Napoli Giornate di cielo variabile per Napoli in questo fine settimana di primavera. Secondo le previsioni di ilmeteo.it, giovedì 19 e venerdì 20 marzo il capoluogo campano sarà caratterizzato da condizioni di nuvolosità parziale, senza particolari fenomeni precipitativi ma con venti sostenuti e qualità dell'aria in progressivo peggioramento. La giornata di oggi si presenta con cielo parzialmente nuvoloso su tutta la città. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 7°C nelle prime ore della notte e un massimo di 15°C atteso nel pomeriggio, intorno alle ore 15. 🔗 Leggi su 2anews.it

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