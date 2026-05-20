Metalmeccanici elezioni rsu alla Leonardo | Fim Cisl si conferma primo sindacato

Sono terminate le votazioni per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria nello stabilimento di Palermo di un'azienda del settore Difesa e Aerospazio. La Fim Cisl si è confermata come il sindacato con il maggior numero di rappresentanti. Le operazioni di voto hanno coinvolto i lavoratori metalmeccanici dell’impresa, che hanno espresso la loro preferenza attraverso le urne. La consultazione ha riguardato l’elezione dei rappresentanti sindacali per il prossimo mandato.

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