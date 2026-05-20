Metalmeccanici elezioni rsu alla Leonardo | Fim Cisl si conferma primo sindacato
Sono terminate le votazioni per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria nello stabilimento di Palermo di un'azienda del settore Difesa e Aerospazio. La Fim Cisl si è confermata come il sindacato con il maggior numero di rappresentanti. Le operazioni di voto hanno coinvolto i lavoratori metalmeccanici dell’impresa, che hanno espresso la loro preferenza attraverso le urne. La consultazione ha riguardato l’elezione dei rappresentanti sindacali per il prossimo mandato.
La Fim Cisl si conferma il primo sindacato nell’azienda Leonardo. Si sono concluse infatti le operazioni di voto per il rinnovo della Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu nello stabilimento di Palermo del colosso nazionale del settore Difesa e Aerospazio. La Fim si conferma, con un risultato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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