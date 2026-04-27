Elezioni RSU Angelini Pharma Ancona | record storico di affluenza La Femca Cisl Marche si conferma primo sindacato

Lo scorso 21 aprile si sono svolte le elezioni per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria nello stabilimento di Angelini Pharma ad Ancona. Le operazioni di voto hanno registrato un’affluenza record, superando ogni precedente risultato. La Femca Cisl Marche si è confermata il sindacato più rappresentativo all’interno dell’azienda, ottenendo la maggioranza dei voti e rafforzando la propria presenza nel sito produttivo.

Si sono concluse lo scorso 21 aprile le operazioni di voto per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) nello stabilimento Angelini Pharma di Ancona, confermando la Femca Cisl Marche come primo sindacato in azienda. Con un’affluenza alle urne del 90%, la Femca Cisl Marche ha.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate La Femca Cisl AbruzzoMolise vince le elezioni Rsu alla Barberini di Città Sant’Angelo: eletti 4 delegatiLa lista Femca Cisl ha raccolto 188 voti, pari al 41,6%, su un totale di 452 lavoratrici e lavoratori votanti, risultando nettamente la più votata... Rsu alla Technogym, la Uilm si conferma sigla predominante. Cisl: "Siamo secondo sindacato tra gli operai"Vittoria significativa della Uilm che si conferma forte nelle elezioni per il rinnovo della Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) e dei... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Elezioni RSU Angelini Pharma Ancona: record storico di affluenza. La Femca Cisl Marche si conferma primo sindacato. Angelini, accordo firmato: Obiettivo: tutelare tuttiProcedure di licenziamento nella sede Angelini Pharma di Ancona: i rappresentanti sindacali hanno condiviso e firmato un accordo con l’azienda, ma i nodi da sciogliere restano parecchi. Intanto ecco i ... ilrestodelcarlino.it Vigileremo sull’accordo all’Angelini PharmaLa priorità ora è vigilare sul pieno rispetto del principio della non opposizione e accompagnare con serietà l’evoluzione dell’azienda, affinché competenze e professionalità restino al centro di ogni ... ilrestodelcarlino.it