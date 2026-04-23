Rsu alla Technogym la Uilm si conferma sigla predominante Cisl | Siamo secondo sindacato tra gli operai

Nelle recenti elezioni per il rinnovo della Rappresentanza sindacale unitaria e dei Rappresentanti per la sicurezza presso la sede di Technogym, si è verificata una conferma della posizione della Uilm come sigla predominante. I lavoratori hanno espresso le loro preferenze tra il 20 e il 22 aprile, rafforzando la presenza del sindacato in questa realtà aziendale. La Cisl si è attestata come secondo sindacato più rappresentativo tra gli operai.

Vittoria significativa della Uilm che si conferma forte nelle elezioni per il rinnovo della Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) e dei Rappresentanti per la sicurezza (Rls) in Technogym, i lavoratori hanno votato tra il 20 e il 22 aprile. La Uil era l’unica sigla sindacale dei metalmeccanici.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate MBDA La Spezia: trionfo Uilm alle RSU, il sindacato guida la crescitaLa rappresentanza sindacale nello stabilimento MBDA di La Spezia vede una netta prevalenza della Uilm, che dopo le recenti consultazioni elettorali... Leggi anche: Rinnovo Rsu alla Leonardo Spa di Chieti, la Fiom è il primo sindacato Contenuti utili per approfondire Si parla di: Elezioni Rsu a Technogym, la Uilm alla Fiom: La democrazia non è un gioco a premi e le regole si rispettano; A Technogym è Cgil contro Uil. Technogym licenzia delegato sindacale, crisi con la CgilCrisi nei rapporti sindacali fra Technogym e Fiom-Cgil. L'azienda cesenate, colosso mondiale nelle macchine e attrezzature fitness, ha licenziato un dipendente anche rappresentante nella Rsu della ... ansa.it