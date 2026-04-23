Addii su Facebook | il fine mandato formato post ‘Grazie a tutti’ soprattutto a me il commiato che si vota da solo

Nell’ultima riunione del Consiglio Comunale di Arezzo si è concluso il mandato amministrativo. Subito dopo, è stato pubblicato un messaggio di saluto sui social network. Nel testo, l’autore ringrazia i presenti e, in modo evidente, si rivolge anche a se stesso. La pubblicazione ha attirato l’attenzione degli utenti, che hanno commentato e condiviso il post.