Addii su Facebook | il fine mandato formato post ‘Grazie a tutti’ soprattutto a me il commiato che si vota da solo
Nell’ultima riunione del Consiglio Comunale di Arezzo si è concluso il mandato amministrativo. Subito dopo, è stato pubblicato un messaggio di saluto sui social network. Nel testo, l’autore ringrazia i presenti e, in modo evidente, si rivolge anche a se stesso. La pubblicazione ha attirato l’attenzione degli utenti, che hanno commentato e condiviso il post.
Cala il sipario sull’ultima seduta del Consiglio Comunale di Arezzo e, puntuale come una notifica, arriva il grande classico della politica contemporanea: il post di commiato su Facebook. Un genere letterario ormai codificato, a metà tra il diario di bordo, il testamento morale e il trailer della prossima campagna elettorale. Il sindaco uscente apre le danze con un messaggio che riesce nell’impresa di essere insieme epico, istituzionale e vagamente natalizio: ringraziamenti a pioggia, memoria storica, senso dello Stato e quel tono da “abbiamo fatto tanto, forse tutto, sicuramente abbastanza”. Otto anni condensati in un post che, se stampato, potrebbe essere utilizzato anche come coperta di emergenza per i cantieri infiniti citati dall’opposizione.🔗 Leggi su Lortica.it
Notizie correlate
Leggi anche: Tutti i post che la scrittrice ha pubblicato negli anni su Facebook e Instagram non si perderanno più nel caos dei social: ora sono al sicuro, ordinati e pronti per essere letti da tutti noi, proprio come un libro aperto
Famiglia del bosco, bufera sulla psicologa che fa i test sui genitori. “I post su Facebook violano il codice deontologico”. Si muove il GarantePescara, 23 febbraio 2026 – La vicenda della famiglia del bosco – papà, mamma e 3 figli che vivevano in un casolare nei boschi vicino a Palmoli...
Contenuti utili per approfondire
Argomenti più discussi: Addio Facebook, arriva il social network di Bruxelles? I cittadini raccolgono firme, la Ue apre all'idea; L'addio a Francesco Dal Toso; Emily Manninger e il commovente addio al marito Alex: Avevamo una vita perfetta, ti amerò per sempre; Addio ad Adriano Anzanello, fondatore di Arte Bianca.
Addio Facebook, arriva il social network di Bruxelles? I cittadini raccolgono firme, la Ue apre all’ideaAddio Facebook, X e Instagram, benvenuto social network della Commissione Europea. O forse no. Per ora è solo un sogno – o un incubo, a seconda dei punti di vista – di alcuni cittadini europei che han ... orizzontescuola.it
SOS PEDIATRI / Pensioni e addii, la mappa dell’Usl per gestire il passaggio e le eventuali criticità. Sono 11 le zone carenti. Situazione ancora più complessa per i medici di base - facebook.com facebook
Inter, Oaktree stanzia il budget mercato. Tra addii e arrivi, sono due i sogni dell’Inter x.com