Una festa della Liberazione con i massimi livelli di sicurezza
In occasione dell’81ª giornata della Liberazione, sono stati organizzati vari eventi in tutto il territorio della Città metropolitana di Venezia. Per garantire la sicurezza durante le celebrazioni, le autorità di polizia hanno messo in atto misure specifiche e hanno schierato un incremento di servizi di vigilanza. La presenza delle forze dell’ordine si è fatta particolarmente visibile durante le manifestazioni pubbliche e le iniziative commemorative.
In occasione delle celebrazioni per l’81esimo anniversario della Liberazione, nell’ambito delle quali si sono svolti numerosi eventi in tutto il territorio della Città metropolitana di Venezia, la polizia di Stato ha predisposto importanti misure di sicurezza, nonché straordinari servizi di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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