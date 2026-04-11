A 20 anni dal grande successo di This Is What You Are che ha lanciato la sua carriera, il 10 aprile è uscito Prova d'autore, il nuovo album di Mario Biondi, il primo con canzoni tutte in italiano. In occasione della presentazione ufficiale del suo nuovo lavoro, abbiamo avuto modo di parlare con il cantautore siciliano della sua grande passione per il mondo dei motori. Dai primi ricordi con le auto al rapporto complicato con le due ruote, dalla trasmissione televisiva Electromod, in cui si restauravano vetture d'epoca con motori elettrici, ai modelli che guida adesso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mario Biondi: "Con le moto ho smesso, ora mi diverto con la Mercedes Amg GT"

Antonelli ritira la sua nuova Mercedes-Amg GT 63 Pro in edizione limitataArchiviato lo shakedown di Barcellona e con il Bahrain già nel mirino per le prime libere di metà febbraio, Antonelli inserisce tra i test il ritiro...

Verstappen Racing conferma il programma 2026 al Nürburgring con Mercedes-AMG Motorsport e svela la nuova livrea con un reveal spettacolareMax Verstappen amplia il proprio impegno nel motorsport e porta avanti una delle sfide più affascinanti della sua carriera fuori dalla Formula 1.