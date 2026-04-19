Lo scorso 10 aprile è uscito Prova d'autore, il primo album con canzoni tutte in italiano di Mario Biondi. Un traguardo molto importante per l'artista siciliano che sta celebrando il 20° anniversario del grande successo di This Is What You Are, il singolo che ha lanciato a tutti gli effetti la carriera del cantautore soul. Nel 2006 si è fatto così conoscere al grande pubblico con l'uscita del suo primo album Handful of Soul e da lì sono arrivate le prime partecipazioni come ospite al Festival di Sanremo, oltre a grandi collaborazioni con artisti del calibro di Renato Zero, Pino Daniele e i Pooh. Diversi album nella sua carriera, compresi quelli speciali con canzoni di Natale, ma mai in italiano.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mario Biondi: "Che brio con la Mercedes Amg GT"

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