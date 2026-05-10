Juventus Bernardo Silva è il sogno ma occhio alla concorrenza

La Juventus ha messo nel mirino Bernardo Silva, considerato un obiettivo prioritario per la prossima stagione. La società ha ufficializzato l'interesse nei confronti del calciatore, che sta attirando l'attenzione di altre squadre sul mercato. La trattativa sembra aver raggiunto uno stadio avanzato, con il nome del portoghese che compare frequentemente nelle discussioni tra i dirigenti. La competizione per il suo ingaggio si fa sempre più intensa.

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