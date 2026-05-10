Juventus Bernardo Silva è il sogno ma occhio alla concorrenza
La Juventus ha messo nel mirino Bernardo Silva, considerato un obiettivo prioritario per la prossima stagione. La società ha ufficializzato l'interesse nei confronti del calciatore, che sta attirando l'attenzione di altre squadre sul mercato. La trattativa sembra aver raggiunto uno stadio avanzato, con il nome del portoghese che compare frequentemente nelle discussioni tra i dirigenti. La competizione per il suo ingaggio si fa sempre più intensa.
Bernardo Silva: il sogno di mezza estate diventa realtà?. Non è più solo un’indiscrezione di corridoio, ma una strategia ben definita: Bernardo Silva è il nome cerchiato in rosso sul taccuino della dirigenza bianconera per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
JUVENTUS, BERNARDO SILVA È PIÙ DI UN’IDEA! OPEN VAR AI TITOLI DI CODA
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