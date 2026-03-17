Durante un'intervista a Sky Sport, Di Marzio ha annunciato che l'Inter pianifica numerosi cambiamenti nel mercato estivo. Ha menzionato alcuni nomi caldi tra i quali spicca anche Palestra, senza fornire ulteriori dettagli. Le mosse del club nerazzurro saranno sicuramente al centro delle prossime settimane di trattative e incontri.

Inter News 24 Mercato Inter, Di Marzio, intervenuto a Sky Sport, ha parlato così delle mosse che il club nerazzurro potrebbe attuare in estate. Il prossimo mercato estivo dell’Inter si preannuncia decisamente più movimentato rispetto a quello passato. Intervenuto negli studi di Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha delineato quella che potrebbe essere una vera e propria ristrutturazione della rosa a disposizione di Cristian Chivu. Se l’ultima sessione era stata dedicata al puntellamento delle rotazioni, la prossima estate vedrà interventi mirati direttamente sull’undici titolare. «L’anno prossimo ci saranno 34 cambiamenti: in porta, in difesa, sugli esterni», ha spiegato Di Marzio, sottolineando come la dirigenza nerazzurra stia già lavorando per elevare il livello qualitativo della squadra nei ruoli chiave. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, parla Di Marzio: «In estate ci saranno diversi cambiamenti. Ecco tutti i nomi caldi per i nerazzurri, c’è anche Palestra…»

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