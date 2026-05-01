Mercato Inter non solo Nico Paz | l’altro grande obiettivo è Palestra Ecco come può arrivare in nerazzurro

Sul mercato dell’Inter, l’attenzione non è rivolta soltanto a Nico Paz, ma anche a Palestra, un esterno italiano considerato un obiettivo importante. Si discute delle modalità con cui potrebbe approdare in nerazzurro, senza ulteriori dettagli sui passaggi ufficiali o le trattative in corso. La società valuta diverse soluzioni per rafforzare la rosa, mantenendo alta l’attenzione su vari profili di mercato.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, non c’è solo Nico Paz: l’altro grande obiettivo è Palestra. Ecco come può arrivare in nerazzurro l’esterno italiano. In viale della Liberazione il mercato non dorme mai e, secondo il Corriere dello Sport, il club sta studiando una strategia che unisca talento e freschezza atletica. Oltre all’interesse ormai consolidato per Nico Paz, il nome nuovo che circola con insistenza è quello di Marco Palestra. Il giovane esterno, attualmente in forza al Cagliari ma di proprietà dell’ Atalanta, ha ricevuto investiture importanti proprio dal direttore sportivo Piero Ausilio, che lo segue con estrema attenzione per la prossima stagione.🔗 Leggi su Internews24.com

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