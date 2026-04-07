Calciomercato Inter LIVE | Akanji vicino al rinnovo il Barcellona molla la presa per Bastoni?

Sul fronte del calciomercato, si segnala che il difensore svizzero è vicino a firmare il rinnovo con l'Inter, mentre il club catalano ha deciso di interrompere le trattative per il difensore italiano. La giornata ha visto incontri tra le parti coinvolte e alcune trattative che sembrano essere ormai in fase di definizione. Restano da seguire gli sviluppi delle prossime ore, con aggiornamenti sulle operazioni in corso.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE.... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Akanji vicino al rinnovo, il Barcellona molla la presa per Bastoni? Calciomercato Inter LIVE: Mkhitaryan verso il rinnovo, Barcellona su BastoniMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Calciomercato Inter LIVE: Mkhitaryan verso il rinnovo, Barcellona su Bastoni. Seguito un talento dalla Bundesdi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Temi più discussi: Inter, la rivoluzione parte dalla difesa: Solet il pallino, derby col Milan per Gila; L’Inter riscatterà Akanji: la cifra pattuita col Man City. Ma in caso di scudetto…; Akanji: L'Inter non ha paura di nessuno. Vogliamo Scudetto e Coppa Italia; Calciomercato Inter – Rivoluzione in difesa con Solet e Gila: le ultimissime. L’Inter riscatterà Akanji: la cifra pattuita col Man City. Ma in caso di scudetto…Prima stagione con la maglia dell’Inter più che positiva per Manuel Akanji, autentico pilastro della difesa di Cristian Chivu ... msn.com Calciomercato Inter, i 4 acquisti più vicini secondo i bookmakerLe quote dei bookmaker sul calciomercato dell'Inter. In prima fila Carnesecchi, Goretzka, Manu Kone e Pellegrini ... interlive.it Calciomercato Inter Obiettivo Konè ma… facebook Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com