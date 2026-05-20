Il centrocampista acquistato dal Modena sarà valutato durante il ritiro dal tecnico Chivu. Se il suo rendimento non soddisferà le aspettative, la società ha già predisposto una soluzione alternativa, uno scambio con Muharemovic. Questa operazione fa parte delle strategie di mercato della squadra, che tiene sotto osservazione le opzioni per rafforzare il reparto centrale. La decisione definitiva arriverà nei prossimi giorni, in base alle prestazioni del giocatore in allenamento e alle valutazioni dello staff tecnico.

Inter News 24 Mercato Inter, il centrocampista acquistato dal Modena sarà valutato da Chivu: se non convince, è pronto lo scambio con Muharemovic. In un momento nel quale si parla moltissimo di innesti di spessore per il centrocampo dell’Inter, in particolare con i nomi di Manu Koné e di Curtis Jones tornati forti oggi sui quotidiani, Tuttosport ricorda che i nerazzurri hanno già bloccato un rinforzo per l’estate. Si tratta di Yanis Massolin, francese di 23 anni prelevato in inverno dal Modena per 4,5 milioni più bonus con un contratto fino al 30 giugno 2030, e lasciato in prestito ai canarini fino al termine della stagione attuale. Il giovane calciatore avrà subito una grandissima chance all’inizio della nuova stagione per mettersi in mostra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, fari puntati su Massolin: il colpo estivo si gioca il futuro in ritiro. Ecco tutte le opzioni

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