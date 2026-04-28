Napoli colpo dal futuro | fari puntati su Sergi Domínguez

A Napoli si lavora per rafforzare la squadra, con particolare attenzione alla difesa. La società ha deciso di puntare su Sergi Domínguez, un difensore centrale che attualmente gioca in Spagna. La trattativa tra le parti è in corso, e si sta cercando di definire i dettagli dell’operazione. La decisione di investire su questo giocatore fa parte di una strategia mirata a migliorare la rosa in vista delle prossime competizioni.

Continua, senza sosta, il lavoro della dirigenza azzurra per rinforzare la rosa: il Napoli, infatti, avrebbe messo nel mirino il difensore centrale Sergi Domínguez. Il giovane spagnolo, attualmente in forza della GNK Dinamo Zagabria rispecchia pienamente la linea attuale del club: puntare su talenti emergenti, farli crescere e gettarli gradualmente nella “mischia”. Dalla Masia alla Croazia: il percorso di Domínguez. Domínguez, classe 2005, milita nel campionato croato dall’estate 2025 dopo la crescita nel settore giovanile del FC Barcellona. É stata proprio la squadra spagnola a farlo esordire tra prima squadra e competizione europee. É con la Dinamo, però, che si é messo maggiormente in luce, a suon di prestazioni efficaci e ad una continuità degna di nota, considerando la giovane età.🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Napoli, colpo dal futuro: fari puntati su Sergi Domínguez Notizie correlate Napoli, bimbo morto al Monaldi, fari puntati su box e ghiaccio: “C’è stata volontà di insabbiamento”La Procura di Napoli ha chiesto al gip un incidente probatorio sulla morte di Domenico Caliendo, il bambino deceduto dopo un trapianto di cuore al... Italia U21 in campo. Fari puntati su BertiRipresa degli allenamenti, ieri pomeriggio, per i bianconeri di mister Ashley Cole al centro sportivo Alberto Rognoni di Villa Silvia.