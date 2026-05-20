Mercato evolutivo in casa Inter | Chivu riparte dalle certezze ma cambiano le gerarchie

L’Inter si prepara a un’estate di cambiamenti e conferme con diverse decisioni in arrivo sul mercato. Tra le certezze della rosa, il difensore torna a disposizione dopo un infortunio, mentre alcune posizioni potrebbero vedere modifiche con partenze e acquisti. Si discutono inoltre le strategie per rafforzare la squadra, considerando anche le possibili uscite di alcuni giocatori e le trattative in corso con altri. La situazione rimane fluida, con le scelte che verranno definite nelle prossime settimane.

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di Alberto Petrosilli Nerazzurri tra conferme, addii e possibili sorprese: da Martinez a Dumfries, ecco le strategie per l’estate dell’Inter. Dopo il summit di mercato andato in scena nella sede nerazzurra di viale della Liberazione, iniziano a delinearsi le prime strategie dell’Inter per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club non avrebbe intenzione di avviare una rivoluzione, ma piuttosto un percorso di continuità e crescita, mantenendo intatta l’ossatura della squadra. Le certezze maggiori arrivano dal reparto offensivo, considerato il vero punto di forza della rosa e destinato a restare invariato. Possibili novità, invece, tra i pali: Josep Martinez starebbe convincendo sempre di più società e staff tecnico, tanto da poter diventare il nuovo titolare davanti a Sommer. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato “evolutivo” in casa Inter: Chivu riparte dalle certezze, ma cambiano le gerarchie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Marotta guarda al futuro dell’Inter: mercato evolutivo e rinforzi di livello per proseguire il dominio nerazzurrodi Paolo MoramarcoMarotta guarda al futuro dell’Inter: dal calciomercato estivo dei nerazzurri l’obiettivo è evolvere ancora la squadra per mantenere... Leggi anche: Il Volley Bergamo 1991 riparte dalle certezze: conferma per Kendall Kipp Casa, mercato in flessione a RomaBattuta d’arresto per il mercato immobiliare residenziale a Roma. Nel 2023, secondo quanto emerge dalle ultime rilevazioni dell’ufficio studi Gabetti, la capitale ha mostrato un andamento in calo per ... milanofinanza.it Affitti, mercato in crescita: 4 consigli per cercare casaCome orientarsi per riuscire a trovare la casa in affitto che si desidera senza spendere mesi e mesi in sopralluoghi deludenti? Ecco i quattro consigli utili che faranno da bussola nel mercato ... ilgiornale.it