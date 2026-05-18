Marotta guarda al futuro dell’Inter | mercato evolutivo e rinforzi di livello per proseguire il dominio nerazzurro

Da internews24.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministratore delegato dell’Inter ha dichiarato che la squadra intende investire nel mercato estivo per rafforzarsi e continuare a competere ai massimi livelli. La strategia prevede acquisti di giocatori di livello per migliorare la rosa e sostenere la continuità dei risultati ottenuti nelle stagioni precedenti. Non sono stati forniti dettagli sui nomi dei potenziali acquisti, ma l’obiettivo è chiaramente quello di evolversi e consolidare la posizione nel campionato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Paolo Moramarco Marotta guarda al futuro dell’Inter: dal calciomercato estivo dei nerazzurri l’obiettivo è evolvere ancora la squadra per mantenere il dominio. Grande festa ieri a San Siro e fino al Duomo per l’ Inter, celebrando il doblete conquistato. Ora però l’attenzione della dirigenza è già proiettata verso il futuro, con l’obiettivo di mantenere la squadra competitiva e dominante, e puntare a nuovi successi nella prossima stagione. Le parole di Marotta: equilibrio e progetto evolutivo. Come riportato dal Corriere dello Sport, Beppe Marotta, amministratore delegato del club, ha sottolineato il percorso compiuto dall’Inter negli ultimi anni: « In 6 anni abbiamo ottenuto 9 successi, due finali di Champions, una di Europa League. 🔗 Leggi su Internews24.com

marotta guarda al futuro dell8217inter mercato evolutivo e rinforzi di livello per proseguire il dominio nerazzurro
© Internews24.com - Marotta guarda al futuro dell’Inter: mercato evolutivo e rinforzi di livello per proseguire il dominio nerazzurro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

IL MANIFESTO DI CRISTIAN CHIVU dopo INTER - TORINO 2-1. Perché oggi è avanti a tutti in ITALIA.

Video IL MANIFESTO DI CRISTIAN CHIVU dopo INTER - TORINO 2-1. Perché oggi è avanti a tutti in ITALIA.

Sullo stesso argomento

Mercato Inter, quale sarà il futuro di Dumfries? Dall’interesse della Premier League al piano nerazzurro: i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, alla fine della stagione si farà il punto su quello che potrebbe essere il futuro di Denzel Dumfries La...

Mercato Inter, Marotta sorpassa Tare per Gila? Clamorosa idea in casa nerazzurro. Lo scenario per l’estatedi Redazione Inter News 24Mercato Inter, i nerazzurri avrebbero sorpassato il Milan nella corsa a Gila in vista della prossima estate: i dettagli Il...

marotta guarda al futuroL'Inter fa festa: tutti i video e i messaggi sul futuro di Marotta, Calhanoglu e MkhitaryanIl giorno della festa, anche se la festa dell'Inter ormai va avanti da settimane. La squadra di Chivu pareggia 1-1 contro il Verona, poi si tuffa nell'abbuffata dell'affetto collettivo da parte del pr ... tuttomercatoweb.com

marotta guarda al futuroInter, Marotta: Si ripartirà da questo gruppo il prossimo anno!Giuseppe Marotta ha parlato proprio nel corso della grande festa nerazzurra ai microfoni di Radio Tv Serie A, dando anche uno sguardo a quello che sarà il prossimo anno. fantacalcio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web