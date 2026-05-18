Marotta guarda al futuro dell’Inter | mercato evolutivo e rinforzi di livello per proseguire il dominio nerazzurro

L’amministratore delegato dell’Inter ha dichiarato che la squadra intende investire nel mercato estivo per rafforzarsi e continuare a competere ai massimi livelli. La strategia prevede acquisti di giocatori di livello per migliorare la rosa e sostenere la continuità dei risultati ottenuti nelle stagioni precedenti. Non sono stati forniti dettagli sui nomi dei potenziali acquisti, ma l’obiettivo è chiaramente quello di evolversi e consolidare la posizione nel campionato.

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