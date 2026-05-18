Marotta guarda al futuro dell’Inter | mercato evolutivo e rinforzi di livello per proseguire il dominio nerazzurro
L’amministratore delegato dell’Inter ha dichiarato che la squadra intende investire nel mercato estivo per rafforzarsi e continuare a competere ai massimi livelli. La strategia prevede acquisti di giocatori di livello per migliorare la rosa e sostenere la continuità dei risultati ottenuti nelle stagioni precedenti. Non sono stati forniti dettagli sui nomi dei potenziali acquisti, ma l’obiettivo è chiaramente quello di evolversi e consolidare la posizione nel campionato.
di Paolo Moramarco Marotta guarda al futuro dell’Inter: dal calciomercato estivo dei nerazzurri l’obiettivo è evolvere ancora la squadra per mantenere il dominio. Grande festa ieri a San Siro e fino al Duomo per l’ Inter, celebrando il doblete conquistato. Ora però l’attenzione della dirigenza è già proiettata verso il futuro, con l’obiettivo di mantenere la squadra competitiva e dominante, e puntare a nuovi successi nella prossima stagione. Le parole di Marotta: equilibrio e progetto evolutivo. Come riportato dal Corriere dello Sport, Beppe Marotta, amministratore delegato del club, ha sottolineato il percorso compiuto dall’Inter negli ultimi anni: « In 6 anni abbiamo ottenuto 9 successi, due finali di Champions, una di Europa League. 🔗 Leggi su Internews24.com
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