Il Volley Bergamo 1991 riparte dalle certezze | conferma per Kendall Kipp

Il Volley Bergamo 1991 annuncia la conferma di Kendall Kipp per la stagione 202627, rafforzando la squadra con uno dei punti di riferimento del roster. La società ha deciso di mantenere l’atleta, dopo aver confermato anche lo staff tecnico guidato da Marcello Cervellin e Denise Meli. La notizia arriva a pochi giorni dalla ripresa degli allenamenti, con l’obiettivo di preparare al meglio la prossima stagione.

Bergamo. Dopo lo staff tecnico con Marcello Cervellin in testa e Denise Meli al centro, il Volley Bergamo 1991 riparte da una delle sue certezze più luminose: Kendall Kipp vestirà ancora la maglia rossoblù nella stagione 202627. Per l’opposto statunitense sarà il secondo anno a Bergamo, dopo un campionato che l’ha vista imporsi come uno dei riferimenti offensivi più incisivi della Serie A1. leggi anche. Pallavolo Ora è ufficiale, il Volley Bergamo 1991 prosegue con Cervellin nel segno della continuità. leggi anche. Verso il 202627 Volley Bergamo 1991, Denise Meli confermata (con lode): “Sto trasformando un sogno in realtà”. Un rinnovo che rappresenta molto più di una conferma, essendo la nazionale statunitense un tassello fondamentale nella costruzione della squadra che affronterà la prossima stagione.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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