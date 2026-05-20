Mercato delle emissioni dal 2028 fino a 4 mld annui in più per utenze domestiche

A partire dal 2028, il mercato delle emissioni prevede un aumento dei costi annuali per il settore dei trasporti su strada, stimato in oltre 11 miliardi di euro. Anche le utenze domestiche dovranno sostenere spese aggiuntive, pari a circa 4 miliardi di euro ogni anno. Questi dati si riferiscono a un incremento dei costi complessivi legati alle emissioni e alle politiche di regolamentazione ambientale che entreranno in vigore nel prossimo futuro.

ROMA (ITALPRESS) – Dal 2028 oltre 11 miliardi di euro di costi all'anno in più per il trasporto su strada e circa 4 miliardi di euro in più per le utenze domestiche. E' la stima sull'impatto del mercato europeo delle emissioni (Ets e Ets2) nel trasporto su strada, settore residenziale e commerciale, e nel trasporto marittimo, fatta da Cer-Confcommercio, in un rapporto presentato nel corso di una conferenza stampa. L'analisi è motivata dalle preoccupazioni legate all'estensione di un sistema che vuole costruire incentivi di mercato, correttamente volti a limitare le emissioni inquinanti ma che è stato pensato in un contesto in cui i costi per l'energia per famiglie e imprese erano di gran lunga inferiori a quelli odierni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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