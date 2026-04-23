Gestione dei rifiuti Confcommercio guarda al nuovo regolamento | Separare con aree specifiche utenze domestiche e non

Confcommercio si sta concentrando sulla revisione delle norme per la gestione dei rifiuti, proponendo l’implementazione di aree dedicate per utenze domestiche e attività commerciali. Tra le proposte ci sono l’introduzione del principio “chi più inquina più paga” e la promozione di una collaborazione tra cittadini e imprese. L’obiettivo è creare un modello più sostenibile e ridurre la pressione fiscale legata alla gestione dei rifiuti.

Separare le esigenze delle utenze domestiche e delle attività, introdurre il principio del “chi più inquina più paga” e collaborare nell'ottica di arrivare a proporre un modello sostenibile alleggerendo anche la pressione fiscale. Sono queste, in sintesi, le proposte emerse nell'ambito della.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Castellabate, al via il nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti e spazzamento stradaleAl via, da ieri, 1 aprile, a Castellabate, il nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti e spazzamento stradale. Dopo decenni, la Città Bianca modernizza la gestione cimiteriale: via al nuovo regolamentoIl Comune di Ostuni è il secondo in provincia di Brindisi ad aggiornare le norme per le aree cimiteriali, adeguandole agli standard sanitari attuali. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Controlli nei locali con intrattenimento: in Confcommercio per fare il punto; Stagione turistica estiva al via, Confcommercio Manduria: Manca una programmazione amministrativa; In mare salvano, a terra no: al via la campagna sul corretto smaltimento dei pirotecnici scaduti; Porticciolo diportistico sequestrato ad Augusta per interventi abusivi. Valpe nel mirino di Confcommercio, il caso rifiuti torna a fare discutere: «Fondate le perplessità del sindaco Franco De Bon»SAN VITO - A San Vito di Cadore il tema rifiuti scotta da tempo. Ma Confcommercio Belluno e la sua delegazione di San Vito di Cadore continuano a vigilare con attenzione sull'evoluzione del sistema di ... ilgazzettino.it Lazio, via libera al piano rifiuti: verso l’autonomia nella gestioneApprovato dalla Giunta il nuovo programma pluriennale che punta a ridurre l’invio fuori regione e a rafforzare la rete impiantistica ... rainews.it Gestione traffico all'Olimpico: l'AS Roma pagherà 11mila euro a gara per i vigili urbani ift.tt/xc3rRmH x.com Una figlia sola nella gestione della malattia. In appello i giudici rivedono la condanna per l’omicidio di Paola Scatena - facebook.com facebook