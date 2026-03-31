IoT la Cina punta a far crescere il settore fino a 3500 mld di yuan nel 2028

La Cina ha annunciato l’intenzione di far crescere il settore Internet delle cose (IoT) fino a superare i 3.500 miliardi di yuan entro il 2028. L’obiettivo è di sviluppare ulteriormente questa industria, considerata strategica per la tecnologia nazionale. La cifra rappresenta un incremento significativo rispetto ai valori attuali e fa parte di un piano di espansione nel settore delle tecnologie innovative.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La Cina ha fissato l’obiettivo di portare la dimensione della sua industria chiave del settore Iot (internet delle cose) a oltre 3.500 miliardi di yuan (circa 505,8 miliardi di dollari) entro il 2028, secondo un piano d’azione pubblicato congiuntamente dal ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione e da altri dipartimenti. Il piano afferma che entro il 2028 la Cina punta a formulare o rivedere oltre 50 standard avanzati e applicabili e ad aumentare a 10 miliardi il numero di connessioni dei terminal IoT. L’Iot consente connessioni intelligenti pervasive tra persone, macchine e oggetti attraverso tecnologie di rilevamento e reti di comunicazione, mettendo in collegamento il mondo digitale e quello fisico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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