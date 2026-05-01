Abruzzo | occupazione al 62,4% il mercato del lavoro vola nel 2025

Nel 2025, l'Abruzzo ha un tasso di occupazione del 62,4%, con circa 512.000 persone occupate. La regione ha stanziato 24,7 milioni di euro per sostenere il mercato del lavoro, secondo i dati ufficiali. Questi numeri riflettono un incremento rispetto agli anni precedenti e indicano un mercato del lavoro in crescita. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali settori specifici o cambiamenti recenti nel mercato occupazionale.

? Cosa sapere L'Abruzzo registra un tasso di occupazione al 62,4% con 512mila lavoratori nel 2025.. La Regione investe 24,7 milioni di euro per sostenere il mercato del lavoro.. L’Abruzzo consolida la sua posizione di motore economico del Centro-Sud con un tasso di occupazione che nel 2025 ha raggiunto il 62,4%, segnando il sesto anno consecutivo di espansione del mercato del lavoro regionale. I nuovi numeri, comunicati in questa mattinata di venerdì 1° maggio 2026, delineano un quadro di forte dinamismo per l’intera regione, dove il numero di persone con un impiego è salito a 512mila unità, registrando un incremento di 4.383 lavoratori rispetto ai dati del 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abruzzo: occupazione al 62,4%, il mercato del lavoro vola nel 2025 Notizie correlate Istat, nel 2025 occupazione sale al 62,5%, disoccupazione giù al 6,1%Scendono i tassi di disoccupazione (6,1%, -0,4 punti) e di inattività 15-64 anni (33,3%, -0,1 punti). Abruzzo: occupazione al 62,4%, disoccupazione crolla al 6,8%La regione Abruzzo registra un segnale incoraggiante nel mercato del lavoro, con l’indice di occupazione che sale allo 0,3 per cento portandosi al... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LAVORO: MARSILIO E MAGNACCA, ABRUZZO LOCOMOTIVA, OCCUPAZIONE AL 64,4%, PIANO DA 24,7 MLN; Lavoro in Abruzzo: è crisi per giovani e donne. Il dossier di Avs Abruzzo: Una crisi strutturale dietro i numeri di facciata; Incentivi per l'occupazione, piano da 25 milioni. Marsilio: Abruzzo locomotiva del Centro-Sud; Abruzzo, varato il piano lavoro da 24,7 milioni per consolidare la crescita occupazionale. Lavoro, la Regione Abruzzo presenta il piano da quasi 25 milioni. Occupazione al 62,4%Abruzzo - Si è tenuta, questa mattina a Pescara, nella sede della Regione di Piazza Unione, la conferenza stampa di presentazione del nuovo pacchetto di incentivi per l’occupazione. Il presidente ... terremarsicane.it Regione Abruzzo, pacchetto di incentivi per l'occupazione da 24,7 milioniUna strategia da 24,7 milioni di euro destinata a stabilizzare la crescita record del mercato del lavoro regionale. È il nuovo pacchetto di incentivi per l'occupazione, promosso dalla Regione Abruzzo. ansa.it Sentieri tra i fiori, cascate nascoste e panorami senza fine: la primavera in Abruzzo è tutta da vivere. Visita il - facebook.com facebook