In un momento in cui l’ex presidente degli Stati Uniti porta avanti una strategia di ritorno nel suo paese, il dibattito sull’immigrazione in Italia si accende. La sinistra, invece, reagisce all’attentato avvenuto a Modena senza considerarlo come un fallimento del sistema di integrazione, ma piuttosto come un motivo per aumentare ulteriormente gli investimenti nelle strutture di accoglienza. La discussione si concentra sulle modalità di gestione dei flussi migratori e sulle risposte politiche da adottare.

L’episodio di Modena ha tutte le caratteristiche per rappresentare un punto di svolta nell’immaginario italiano. Nell’immediatezza del fatto l’utilizzo politico delle circostanze ha già scavato il solco, ha già indicato i ruoli di «buoni» e «cattivi» e ciò che pare essere venuto ormai meno è non solo la riflessione pacata ma l’interesse per le posizioni altrui. I fondi pubblici non bastano mai, le strutture non bastano mai, l’integrazione non basta mai e se qualcosa capita che dimostra il fallimento di queste strutture allora «ci vogliono più strutture». Mentre la Casa Bianca ha adottato dichiaratamente la politica della «Remigrazione» -... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Mentre Trump attua la remigrazione da noi l’integrazionismo batte cassa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MANIFESTAZIONI CONTRO TRUMP CHE GLI DANNO POTERE

Sullo stesso argomento

La Remigrazione conquista Napoli (mentre le proteste fanno letteralmente acqua da tutte le parti)Napoli, 27 apr – Essere alla presentazione della proposta di legge a Napoli è “un diritto, ma soprattutto un dovere perché non possono esistere città...

Prelevare contanti alla cassa mentre si fa la spesaIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

MENTRE TRUMP ATTUA LA REMIGRAZIONE DA NOI L'INTEGRAZIONISMO BATTE CASSA Per la sinistra l'attentato di Modena non segna la crisi di un modello. Al contrario ci dovrebbe costringere a foraggiare ancor di più le fallimentari strutture dell'accogli x.com

Trump: Presto un accordo, mentre l'Iran mette in guardia dall'invasione di terraColpite le infrastrutture elettriche in Iran, che ha risposto attaccando Kuwait e Arabia Saudita, mentre Trump sostiene che la guerra abbia portato a un cambio di regime. Israele espanderà l'invasione ... it.euronews.com

Petrolio in rialzo mentre Trump pressa gli alleati per lo Stretto di HormuzI prezzi del petrolio continuano a salire mentre la guerra con l'Iran entra nella terza settimana e Trump sollecita gli alleati a mettere in sicurezza lo stretto di Hormuz, mentre gli investitori ... it.euronews.com