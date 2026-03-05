In diversi paesi, è ormai comune prelevare contanti direttamente alla cassa durante la spesa. Il sistema cash back al POS permette ai clienti di ottenere denaro contante senza dover recarsi allo sportello bancario, trasformando i supermercati in punti di prelievo automatico. Questa pratica si sta diffondendo come alternativa praticabile alle tradizionali operazioni di prelievo.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è possibile fare il lavoro che abbiamo sempre sognato? Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana “Amore non è totale dipendenza. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Prelevare contanti alla cassa mentre si fa la spesa

Choc in ospedale: medico ortopedico arrestato mentre si fa pagare in contanti le visiteReggio Emilia, 5 marzo 2026 – I carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni di Parma) lo hanno arrestato lunedì in flagranza di reato all’ospedale...

The 4% Rule: The Pathway To Financial Independence

Aggiornamenti e notizie su Prelevare contanti.

Discussioni sull' argomento Rapinata mentre preleva al bancomat: 65enne strattonata e spinta a terra da uno sconosciuto, scappato con 2mila euro; Truffa, tentano di cambiare 300 euro in un bar con la tecnica del Rendez-moi; Prelevare contanti alla cassa mentre si fa la spesa.

Prelevare contanti, prendere la ricevuta e lasciarla lì, nello sportello automatico, perché “tanto non serve”, o buttarla nel cestino. È proprio su queste disattenzioni che si basa la cosiddetta truffa dello scontrino al bancomat - facebook.com facebook