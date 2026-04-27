La Remigrazione conquista Napoli mentre le proteste fanno letteralmente acqua da tutte le parti

A Napoli si è tenuta oggi la presentazione di una proposta di legge, con alcuni partecipanti che hanno sottolineato come sia un diritto e un dovere essere presenti in un momento di confronto pubblico. La dichiarazione ha fatto riferimento a una città che non deve essere controllata da organizzazioni antifasciste considerate ostili. Nel frattempo, le proteste in piazza hanno registrato numerose difficoltà, con alcune manifestazioni che sono state interrotte o hanno incontrato ostacoli.

Napoli, 27 apr – Essere alla presentazione della proposta di legge a Napoli è “un diritto, ma soprattutto un dovere perché non possono esistere città ostaggio della mafia antifascista”. Si era espresso così Luca Marsella, presidente del Comitato Remigrazione e Riconquista, alla vigilia e alle polemiche che avevano preceduto l’ evento svoltosi venerdì scorso di Napoli. Parole profetiche. Parole che, col senno di poi, appaiono profetiche. La sinistra partenopea, extraparlamentare e no, minacciava barricate, brandiva la Costituzione come un esorcista e si richiamava agli spettri del sempiterno fascismo. Alla fine i manifestanti sono stati poco meno di un centinaio.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - La Remigrazione conquista Napoli (mentre le proteste fanno letteralmente acqua da tutte le parti) Notizie correlate Leggi anche: Il Louvre come Macron: fa acqua da tutte le parti Napoli, proteste contro la remigrazioneLo scontro In città la prima tappa con esponenti della Lega e Fdi per presentare la proposta di legge dell'ultradestra. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Remigrazione, le destre si radunano a Napoli: proteste e polemiche, la sinistra si mobilita; Remigrazione a Napoli alla vigilia del 25 aprile, monta la polemica; Svelata sede convegno su remigrazione a Napoli; 25 Aprile: il Pd contro Casapound a Napoli. Napoli, protesta contro la remigrazione: manifestanti respinti, gavettoni sulla poliziaPartita la contro-manifestazione di Cgil e collettivi a piazza Carlo III contro l'iniziativa della remigrazione della destra estrema a Capodichino ... fanpage.it A Napoli la sfida di Casapound, remigrazione anche per i regolari. Tensioni manifestanti-poliziaRimandare a casa anzitutto i clandestini, e poi anche i regolari: nessuna deportazione, ma un piano di incentivi per i volontari. Luca Marsella, portavoce di CasaPound Italia e presidente del comita ... ansa.it Il vicepresidente del Comitato Remigrazione e Riconquista, Salvatore Ferrara, interviene sulle incredibili sanzioni amministrative motivate dalla “troppa affluenza” ai nostri gazebo di Bologna e San Giovanni in Persiceto. Faremo ricorso a tutela dei nostri attivis - facebook.com facebook