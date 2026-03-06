Uno studio danese ha analizzato i dati di oltre 800 donne in menopausa e ha concluso che la terapia ormonale sostitutiva non aumenta il rischio di mortalità. La ricerca evidenzia che la Tos può offrire benefici e che non ci sono evidenze di rischi maggiori rispetto a chi non la utilizza. I risultati sono stati pubblicati di recente e si basano su un ampio campione di partecipanti.

La scienza riabilita la terapia ormonale sostitutiva (Tos) in menopausa. Un imponente studio danese condotto su oltre 800.000 donne mette la parola fine a decenni di timori: la Tos non aumenta il rischio di mortalità. Anzi, per alcune donne potrebbe essere un vero e proprio “scudo” per la salute. Lo studio, coordinato da ricercatori del Copenhagen University Hospital – Rigshospitalet di Copenhagen, è stato pubblicato sul The British Medical Journal. Per anni la Tos – introdotta per alleviare i tormenti della menopausa, dalle vampate improvvise alle notti insonni – si era portata dietro una scia di sospetti e paure. Dubbi sul suo presunto impatto sul rischio cancro e cardiovascolare hanno spinto molte donne a soffrire in silenzio, rinunciando a una cura efficace per timori che oggi si sono dimostrati infondati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La terapia ormonale in menopausa non aumenta il rischio di morte: che cosa dice la Scienza e perché la Tos può essere un beneficio

