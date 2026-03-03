Terapia ormonale sostitutiva | che cosa sappiamo oggi davvero del rapporto con il cervello e il rischio di demenza?

La terapia ormonale sostitutiva è al centro di numerosi studi riguardanti il suo impatto sul cervello e il rischio di demenza. La menopausa, fase naturale per molte donne, rimane un argomento poco approfondito, spesso affrontato senza discussioni aperte e con sintomi sottovalutati. La sua gestione può influenzare diversi aspetti della vita quotidiana e della salute a lungo termine.

Partiamo dal punto più dibattuto. Per anni si è detto che la terapia ormonale sostitutiva potesse aumentare il rischio di demenza. Oggi, alla luce delle evidenze più recenti, che cosa sappiamo davvero del rapporto tra TOS, cervello e declino cognitivo? «La relazione tra la TOS e il rischio di demenzadeclino cognitivo è da considerarsi ancora oggi molto complessa. Alcuni studi condotti in donne in post-menopausa (oltre i 65 anni di età), avevano inizialmente evidenziato un aumento del rischio di demenza associato alla TOS, soprattutto con l’utilizzo di combinazioni di estrogeni più progestinici (nullo sembrava invece l’effetto negativo dovuto alla sola terapia con estrogeni). 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Terapia ormonale sostitutiva: che cosa sappiamo oggi, davvero, del rapporto con il cervello e il rischio di demenza? A 11 anni si decide il tuo rischio demenza: lo studio che rivela quando inizia davveroQuando si parla di demenza, termine che che racchiude malattie che causano il declino delle capacità cognitive, si pensa subito agli anziani. Demenza, ecco cosa difende il cervello dal disturbo cognitivo lieveNon tutti i pazienti con disturbo cognitivo lieve (Mild cognitive impairment, una condizione intermedia tra il normale invecchiamento cerebrale e la... Tutto quello che riguarda Terapia ormonale Temi più discussi: TOS in menopausa, nessun aumento della mortalità. Lo studio Bmj; Dopo la menopausa il cervello cambia: meno materia grigia e più fragilità psicologica; Come vivere bene la menopausa: incontri ai consultori; Menopausa senza tabù. L’aumento di peso dopo i 50 è solo una questione ormonale?. Menopausa. Sì a terapia ormonale sostitutiva, ma non per tutte. Il vademecum degli endocrinologiDagli endocrinologi dell’Ame una guida in 7 punti per una gestione personalizzata della menopausa. Un aiuto per il medico e il paziente nella scelta dell’approccio più adeguato in base alla varietà ... quotidianosanita.it TOS in menopausa, nessun aumento della mortalità. Lo studio BmjPubblicato il più ampio studio mai condotto sulla terapia ormonale sostitutiva in menopausa: nessun aumento del rischio di morte, nemmeno dopo 10 anni di trattamento ... doctor33.it Assolta la terapia ormonale in menopausa: nessun aumento del rischio di morte precoce - facebook.com facebook