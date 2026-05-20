Il Sap celebra il Memorial Day la 34esima edizione per ricordare le vittime di mafia e terrorismo

Il 19 e 20 maggio si è tenuta a San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo la 34ª edizione del Memorial Day, un evento organizzato dal Sindacato autonomo di polizia. L’iniziativa ha coinvolto le due località per ricordare le vittime della mafia, del terrorismo e dei servizi di polizia. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e cittadini, che si sono riuniti per rendere omaggio a chi ha perso la vita in queste vicende.

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A San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo, il 19 e 20 maggio si è svolta la 34ª edizione del Memorial Day, la manifestazione organizzata dal Sindacato autonomo di polizia (Sap) per ricordare le vittime della mafia, del terrorismo e del dovere. L'iniziativa, inserita nella cornice della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Agrigento ricorda il commissario Beppe Montana: al Palacongressi il Memorial Day del SapSarà dedicato al commissario di polizia Beppe Montana il terzo Memorial Day organizzato dal Sindacato autonomo di polizia di Agrigento in programma... Memorial Day del Sap: commemorati gli agenti deceduti in servizioCommemorati, sabato nella sede della Sottosezione Polizia Stradale di Guardamiglio, i poliziotti caduti nel Lodigiano. Memorial Day, le iniziative a Loano nel 34^ anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio: in bibilioteca inaugura la sezione legalitàMemorial Day, le iniziative a Loano nel 34^ anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio: in bibilioteca inaugura la sezione legalità ... msn.com TARANTO - Memorial Day SAP 2026: oggi il ricordo delle vittime della mafia, del terrorismo e di ogni forma di criminalitàSantoro (SAP) Ci onoriamo di custodire e tramandare il ricordo di quanti hanno sacrificato la propria vita al servizio dello Stato Il Sindacato Autonomo di Polizia promuove, da oltre trent’anni, il ... manduriaoggi.it