Il governo ha annunciato che il rapporto tra Italia e India è stato elevato a un partenariato strategico speciale. La decisione è stata comunicata in una dichiarazione ufficiale, evidenziando un passo importante nelle relazioni tra i due paesi. La nota sottolinea che ora le due nazioni sono più vicine rispetto al passato, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità o le implicazioni di questa scelta. La notizia riguarda un incremento nel livello di collaborazione tra Roma e Nuova Delhi.

ROMA – “Oggi eleviamo il nostro rapporto al livello di partenariato strategico speciale. Ora Italia e India sono più vicine che mai”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro dell’India Narendra Modi. “Questa è una giornata che io non considero riduttivo definire storica per le relazioni tra le nostre nazioni. Il mio amico Narendra Modi è alla guida dell’India ininterrottamente dal 2014, ma questa – ha notato – è la sua prima missione in Italia. L’ultima missione bilaterale di un primo ministro indiano in Italia risale al 2000. Oggi insieme colmiamo questo vuoto. Questa visita costituisce l’apice del percorso costruito in questi anni per riannodare i fili della relazione, per portarlo al livello più alto di sempre”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Meloni: Rapporto Italia-India elevato a partenariato strategico speciale

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