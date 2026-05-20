Italia e India rafforzano i rapporti | nasce il partenariato strategico speciale

Da dayitalianews.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Italia e India hanno annunciato il rafforzamento delle relazioni attraverso la creazione di un partenariato strategico speciale. La presidente del Consiglio italiana e il primo ministro indiano si sono incontrati per discutere di cooperazione bilaterale, segnando un passo importante nelle relazioni tra i due paesi. La riunione ha portato a un rilancio delle collaborazioni, con particolare attenzione a settori come economia, tecnologia e sviluppo sostenibile. La firma di accordi ufficiali ha sancito questa nuova fase di cooperazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS Meloni e Modi rilanciano la cooperazione tra Roma e Nuova Delhi. L’incontro bilaterale tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi segna una nuova fase nei rapporti tra Italia e India. Al termine del vertice svoltosi a Villa Doria Pamphilj, i due leader hanno annunciato l’elevazione delle relazioni bilaterali a “partenariato strategico speciale”, definito dalla premier italiana come un passaggio “storico” per entrambe le nazioni. Meloni ha sottolineato come Italia e India siano oggi “più vicine che mai”, evidenziando che questa rappresenta la prima visita ufficiale in Italia di Modi dal suo insediamento nel 2014. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

italia e india rafforzano i rapporti nasce il partenariato strategico speciale
© Dayitalianews.com - Italia e India rafforzano i rapporti: nasce il partenariato strategico speciale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tajani in India alla proclamazione cucina italiana patrimonio Unesco festeggia con il tricolore

Video Tajani in India alla proclamazione cucina italiana patrimonio Unesco festeggia con il tricolore

Sullo stesso argomento

Un mercato strategico per l’Italia. Ecco come consolidare i rapporti con l’IndiaCi sono un miliardo e mezzo di motivi per accelerare sull’accordo commerciale con l’India, “fondamentale anche alla luce delle tensioni geopolitiche”.

Italia-Turchia, l’ambasciatrice Ulgen: “Profondo partenariato strategico”La diplomatica: “Il 2025 è stato un anno in cui cooperazione nei settori strategici come le infrastrutture e l’energia ha prodotto risultati...

italia e india rafforzanoItalia-India, Meloni e Modi firmano articolo sul Times of India: Rapporto in una fase decisivaL'editoriale prosegue affermando che ''la nostra cooperazione riflette la consapevolezza comune che prosperità e sicurezza nel XXI secolo saranno determinate dalla capacità delle Nazioni di innovare, ... adnkronos.com

italia e india rafforzanoItalia-India: Meloni e Modi, polo innovazione Innovit per rafforzare cooperazione(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - Nel corso dell'incontro bilaterale la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il primo ministro ... ilsole24ore.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web