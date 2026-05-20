Italia e India rafforzano i rapporti | nasce il partenariato strategico speciale

Italia e India hanno annunciato il rafforzamento delle relazioni attraverso la creazione di un partenariato strategico speciale. La presidente del Consiglio italiana e il primo ministro indiano si sono incontrati per discutere di cooperazione bilaterale, segnando un passo importante nelle relazioni tra i due paesi. La riunione ha portato a un rilancio delle collaborazioni, con particolare attenzione a settori come economia, tecnologia e sviluppo sostenibile. La firma di accordi ufficiali ha sancito questa nuova fase di cooperazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Meloni e Modi rilanciano la cooperazione tra Roma e Nuova Delhi. L’incontro bilaterale tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi segna una nuova fase nei rapporti tra Italia e India. Al termine del vertice svoltosi a Villa Doria Pamphilj, i due leader hanno annunciato l’elevazione delle relazioni bilaterali a “partenariato strategico speciale”, definito dalla premier italiana come un passaggio “storico” per entrambe le nazioni. Meloni ha sottolineato come Italia e India siano oggi “più vicine che mai”, evidenziando che questa rappresenta la prima visita ufficiale in Italia di Modi dal suo insediamento nel 2014. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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