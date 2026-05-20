AGI - Una lettera per ribadire il "nuovo slancio" inferto alle relazioni tra Italia e India. L'hanno firmata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi, in visita in Italia. "Il rapporto tra Italia e India ha ormai raggiunto una fase decisiva. Negli ultimi anni, i nostri legami si sono ampliati con uno slancio senza precedenti, evolvendo da una cordiale amicizia a un partneriato strategico, speciale, fondato su valore di libertà e democrazia nonché su una visione comune del futuro", scrivono Meloni e Modi, nel testo pubblicato dal 'Corriere della Sera'. Obiettivo "sinergia tra eccellenze italiane e crescita indiana". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni incontra Modi a Villa Pamphili: "Giornata storica per Italia e India"

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